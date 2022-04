Les grands rendez-vous du printemps

Le handball et la course vont être à l’affiche au cours des prochaines semaines.

Handball. La 2e édition du Tiby Handball Val d’Europe se tiendra les 14 et 16 avril au gymnase Olympe de Gouges à Serris. Elle réunira l’équipe de France des moins de 21 ans, le Danemark, la Norvège et l’Egypte.

Semi-Marathon. Le Marathon de Sénart-Grand Paris Suddevient le Semi-Marathon et 10 km de Grand Paris Sud. Les courses se dérouleront le 30 avril et le 1er mai 2022 à Sénart. Le nouveau format comporte trois épreuves : un semi-marathon, un 10 km et une course d’1 km accessible aux enfants âgés de 6 à 9 ans. Inscriptions sur semi-marathon.grandparissud.fr.

Course à pied. L’Oxy’Trail se déroulera les 25 et 26 juin dans le parc de Noisiel. Classée 9e trail de France, cette épreuve compte sept courses entre ville et nature. Elles sont adaptées à tous types de coureurs dès l’âge de 6 ans. Inscriptions jusqu'au 20 juin sur OxyTrail.fr.