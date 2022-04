Les grands rendez-vous du printemps

Alors que la 8e édition de l’Engie Open de Seine-et-Marne (tennis féminin) s’achève le 2 avril à Croissy-Beaubourg, c’est au tour de l’escrime, du handball et de la course à pied d’être à l’affiche. Ces différentes disciplines vont se succéder au cours de ce printemps.

Escrime. Une rencontre internationale de fleuret mixte par équipe va se dérouler le 8 avril au musée de l’aéronautique et spatial Safran à Réau. Les médaillés olympiques seine-et-marnais aux JO de Tokyo en 2021 (Enzo Lefort et Pauline Ranvier notamment) seront présents. Par ailleurs, deux tournois internationaux masculins et féminins se dérouleront les 9 et 10 avril au complexe sportif Jacques Marinelli et au tennis club de Melun. Près de 260 compétiteurs sont attendus.

Handbal. La 2e édition du Tiby Handball Val d’Europe se tiendra les 14 et 16 avril au gymnase Olympe de Gouges à Serris. Elle réunira l’équipe de France des moins de 21 ans, le Danemark, la Norvège et l’Egypte.

Semi-Marathon. Le Marathon de Sénart-Grand Paris Suddevient le Semi-Marathon et 10 km de Grand Paris Sud. Les courses se dérouleront le 30 avril et le 1er mai 2022 à Sénart. Le nouveau format comporte trois épreuves : un semi-marathon, un 10 km et une course d’1 km accessible aux enfants âgés de 6 à 9 ans. Inscriptions sur semi-marathon.grandparissud.fr.

Course à pied. L’Oxy’Trail se déroulera les 25 et 26 juin dans le parc de Noisiel. Classée 9e trail de France, cette épreuve compte sept courses entre ville et nature. Elles sont adaptées à tous types de coureurs dès l’âge de 6 ans. Inscriptions jusqu'au 20 juin sur Oxy'Trail.fr.