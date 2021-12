Les grands centres commerciaux ont rouvert

Westfield Carré Sénart à Lieusaint, Villiers-en-Bière et Val d'Europe à Serris: depuis le samedi 30 mai, les boutiques des plus grands centres commerciaux seine-et-marnais peuvent de nouveau accueillir leur clientèle après deux mois et demi de fermeture due à l'épidémie de Covid-19. C'est la veille, le 29 mai, en toute fin de soirée, que la bonne nouvelle est arrivée en provenance de la Préfecture de Seine-et-Marne.

Cette réouverture s'accompagne évidemment de mesures sanitaires strictes, afin que l'accueil du public puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles. À Westfield Carré Sénart (149 000 m2), par exemple, outre la vente de masques en pharmacie ou à Carrefour, des flacons de gel hydroalcoolique ont été ainsi disposés à différents endroits « stratégiques » du centre. Un parcours fléché a été également tracé au sol pour permettre d'éviter au maximum les contacts et de faire respecter les règles de distanciation physique. Enfin, un suivi en temps réel du flux de personnes présentes au même moment a été mis en place, comme aux Galeries Lafayette où un agent régulait les entrées à l'aide d'un compteur. La direction du centre commercial de Lieusaint pourrait même se réserver le droit de limiter l'accès si cela s'avérait nécessaire. En revanche, il faudra encore patienter un peu pour profiter de l'espace restauration.

Mais manifestement, tous leurs clients ayant été informés tardivement de cette réouverture, les grands centres commerciaux du département n'ont pas connu une forte affluence durant ces premiers jours de réouverture. Idem pour de nombreuses enseignes qui n'avaient pas encore levé leur rideau.