Les gendarmes de Seine-et-Marne émus par un tragique destin

« Le 29 septembre 2018, Audrey (29 ans) et Benoît (28 ans) se marient après dix années de vie commune. Leur petite Aurore (5 ans à l'époque) est toute fière de porter leurs alliances.

Ils emménagent en juin 2019 à Rémauville pour changer de vie, et se lancent dans un nouveau projet de vie.



Le 1er octobre 2019, soit un an après leur mariage, Audrey est admise en urgence à la suite d'une infection post-opératoire, qui l'emportera après dix jours de coma. Benoît se retrouve subitement seul, et sans emploi, pour élever sa fille Aurore.

Dans cette douleur, Pascale (la maman de Benoît âgée de 63 ans), devient un soutien capital pour son fils et sa petite fille. Elle prévoit d'ailleurs de se rapprocher d'eux pour être la plus présente possible dans cette situation difficile, ce qui rend la suite des évènements d'autant plus tragique. Le 30 mai 2020, vers 16h, Pascale et Aurore trouvent la mort dans un accident de la route sur la D225 à Poligny.



Benoît est désormais plus seul que jamais, dans une maison trop chargée de souvenirs négatifs, où il tentait de faire le deuil de son épouse et, aujourd'hui, celui de sa petite fille et de sa mère. Cet homme, sur lequel le sort semble s'acharner, est ainsi seul face à la douleur à laquelle s'ajoute des difficultés financières immédiates, comme le paiement des obsèques de sa mère et de sa fille. »



Les gendarmes de Seine-et-Marne lui rendent régulièrement visite et ont souhaité vous proposer de participer à un « pot commun » qu'ils ont créé pour aider ce papa à surmonter cette épreuve :

www.lepotcommun.fr/pot/4vgkkbx9