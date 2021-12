Les gares de Fontainebleau – Avon et Nemours – Saint-Pierre accessibles en janvier 2017

Ces travaux prennent en compte de nombreux aménagements permettant l’accès aux trains à tous les voyageurs, avec notamment l’installation de deux ascenseurs par gare, au niveau du passage souterrain. Sont également concernées la mise aux normes de certains mobiliers, la rénovation du revêtement des quais, la mise en conformité de l’éclairage et l’installation de balises sonores pour les personnes non ou malvoyantes.

Pour limiter l’impact sur le service, les transformations les plus lourdes seront concentrées sur quatre week-ends, en mai et en juin. Du 5 au 8, du 14 au 16 et les 21 et 22 mai, puis les 11 et 12 juin, la circulation des trains sera interrompue. Des navettes de substitution seront mises à disposition des voyageurs (prévoir 18 minutes de temps de parcours additionnel).