Les Future Days à l’Université Gustave Eiffel

“La décarbonation des villes et des territoires” : ce sera l’un des 11 thèmes abordés lors de cette édition 2021 des Future Days coorganisée par l’Université Gustave Eiffel et l’Ecole des Ponts ParisTech. Celle-ci réunira plus de 150 experts des mondes académique et socio-économique. On retrouvera notamment des scientifiques, donneurs d’ordre, entreprises prestataires, grands groupes, start-ups et PME innovantes et les acteurs mondiaux de la ville de demain. Le 1er décembre, deux sessions spéciales seront coorganisées avec l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Université Gustave Eiffel, campus Descartes, Marne-la-Vallée - Bâtiment Bienvenüe, 16, boulevard Newton, Champs-sur-Marne.