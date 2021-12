Les fruits et légumes à l'honneur

Le Printemps du Bio s'invite jusqu'au 15 juin dans les cantines. Objectif de cette opération prévue dans une cinquantaine de collèges seine‐et‐marnais : faire découvrir aux demi‐pensionnaires les aliments issus de l'agriculture biologique dans leur assiette et les sensibiliser à ce mode de culture et d'élevage.

Du 19 au 23 juin, c'est la Fête des fruits et légumes frais qui s'invitera dans les assiettes des collégiens. Au programme : une semaine de menus originaux et riches en fruits et légumes frais pour accompagner les jeunes dans un apprentissage ludique et gourmand des enjeux de la nutrition et d'une alimentation équilibrée.

De nombreuses animations se tiendront aussi dans les musées du Département et sur les places publiques.