Les fromages et les vins, stars de Coulommiers

Deuxième foire agricole d’Île-de-France après le salon international de l’agriculture, la foire internationale aux fromages et aux vins de Coulommiers fait partie des événements locaux incontournables depuis plus de 50 ans maintenant. Annulée les deux dernières années en raison de la crise sanitaire, cette nouvelle édition va mettre à l’honneur la Région Centre Val-de-Loire. Près de 70 000 visiteurs et plus de 400 exposants et artisans de métiers de bouche y sont attendus le week-end prochain.

En famille ou entre amis, venez déguster et (re)découvrir les produits du terroir français et même au-delà (producteurs venus d’Italie, de Belgique, de Suisse et d’Espagne). Sous le chapiteau “Agriculture et Elevage“, au sein du village agricole, plus de 40 bovins seront présents. La filière bovine francilienne va, en effet, être mise en avant avec notamment l’organisation du concours national de bovins viande de boucherie et celui de race suitée Charolais. Toute la filière de l’élevage francilien sera également au rendez-vous (moutons, chèvres, lapins et volailles de basse-cour).

L’autre grand temps fort du week-end aura lieu le samedi 9 avril (à partir de 19h30) avec la soirée cabaret et dansante animée par l’orchestre Tony Bram’s (65 euros par personne et réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme). L’équipe de bénévoles du comité organisateur, présidé par André Mouilleron, est déjà à pied d’œuvre. Elle est soutenue par la municipalité de Coulommiers et la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, ainsi que par l’Union des commerces indépendants et entrepreneurs du cœur de ville de Coulommiers (UCIE) qui se mettra aux couleurs de la foire.

A noter que deux navettes de bus circuleront le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Les habitants des quartiers de Vaux et des Templiers pourront ainsi se rendre gratuitement sur le site de la foire, mais aussi visiter le parc des Capucins et la célèbre grotte de Coquillages.

Office de tourisme de Coulommiers :

01 64 03 88 09.