Les Fresques musicales de Fontainebleau

Ce festival de musique a pour ambition de raconter l’histoire du château et celle des souverains qui, pendant plus de huit siècles, ont fait de Fontainebleau l’un de leurs séjours favoris.

Cette année, la programmation est consacrée à François Ier, roi bâtisseur à l’origine de la première métamorphose du château, à l’occasion du cinquième centenaire de son accession au trône et de sa victoire à Marignan.

Musique vocale et musique instrumentale, musique profane et musique sacrée, trésors foisonnants de la polyphonie européenne contemporaine du règne de François Ier, dépeindront les multiples visages du souverain. Profondément ancré dans l’imaginaire collectif, il incarne en effet tour à tour l’image du roi chevalier, du roi chrétien, du roi conquérant et du roi mécène, protecteur des arts et des lettres et chantre de l’amour, qui apporte en France le goût de l’Italie... autant de facettes explorées au gré des concerts, mais aussi de la conférence et des animations qui leur seront associées.

4 concerts : 4 ensembles prestigieux emblématiques de la musique Renaissance Ensemble Clément Janequin / Les Sacqueboutiers / Ensemble William Byrd / La Main Harmonique, dont 1 concert accessible au jeune public à partir de 10 ans.

1 conférence : La part de légende dans le souvenir de François IerPar Didier Le Fur, historien spécialiste de François Ier.

2 animations culturelles : Histoire contée de François Ier à l’intention du jeune public et des familles et un atelier de pratique de la polyphonie animé par Frédéric Bétous, directeur artistique de La Main Harmonique.

2 visites guidées dans les espaces du château emblématiques de la Renaissance : François Ier, mécène royal, et La Première École de Fontainebleau.