Les footballeuses de Savigny-Nandy-Cesson soutenues par Orange

Tenues complètes, ballons, sacs et chasubles : voilà ce que les représentants d’Orange ont offert à la catégorie U15 de l’entente féminine de football de Savigny-Nandy-Cesson. Avec l’US Trilport et l’ASA Montereau, cette entente est l’un des trois clubs seine-et-marnais à bénéficier de ce partenariat (22 clubs en Île-de-France et 120 clubs en France au total). Conscient de sa responsabilité sociétale, notamment en cette période de crise sanitaire, Orange souhaite ainsi accentuer son soutien au football amateur. Toujours dans le cadre de ce partenariat, des actions innovantes de sensibilisation aux risques du numérique sont développées à travers des ateliers d’éducation au numérique en partenariat avec la Fédération française de football. 12 jeunes filles de la catégorie U13 ont ainsi participé à un premier atelier sur le cyber harcèlement. D’autres ateliers seront organisés au cours de cette année avec la catégorie U11. Ces jeunes footballeuses participeront prochainement à l’Orange Football Challenge à l’occasion d’un futur du PSG au Parc des Princes.