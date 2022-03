Les footballeuses de l’Entente Savigny-Nandy-Cesson au Parc des Princes

L’Entente Savigny-Nandy-Cesson est le premier club féminin à participer à ce tournoi organisé par l’opérateur de télécommunications. Opposées à l’équipe de l’association Graines de footballeuses, les joueuses U 15 seine-et-marnaises se sont inclinées 3-2. C’est à la mi-temps du match entre le PSG et Saint-Etienne qu’elles ont pu fouler la pelouse du Parc des Princes et être présentées au public. Compétition dédiée aux jeunes footballeurs et footballeuses de 13 à 15 ans, l’Orange Football Challenge se déroule à la mi-temps des matchs du championnat de Ligue 1 joués à domicile par les trois clubs partenaires (PSG, Lyon et Marseille). Il consiste à partir du rond central du terrain et à marquer dans le délai le plus court. Deux autres clubs du département (Montereau et Trilport)participent également à ce challenge. Pour l'équipe monterelaise, le rendez-vous est fixé au 13 mars.