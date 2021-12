Les fonds européens en Ile-de-France

La programmation va débuter, ciblant les priorités de la stratégie Europe 2020, adoptée par le Conseil des chefs d’États et de gouvernement de l’Union européenne en mars 2010, privilégiant une croissance à la fois intelligente, durable et inclusive.

Dans ce cadre, l’Ile-de-France devrait bénéficier d’une enveloppe de 905 millions d’euros de fonds structurels : 661 millions d’euros de FSE (Fonds social européen), 187 millions e de Feder (Fonds européen de développement régional), qui soutient la recherche et l’innovation, la compétitivité et la mutation vers une économie à faible teneur en carbone, 57 millions d’euros de Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural).

La stratégie d’utilisation de ces crédits en Ile-de-France est définie au sein de trois programmes dont l’objectif est de réduire l’écart de développement entre les territoires franciliens et de pérenniser son rayonnement international : le programme opérationnel régional Feder/FSE, le programme de développement rural Feader, et le volet déconcentré du programme opérationnel national FSE pour l’emploi et l’inclusion.

Comme le précise la préfecture de région, « Pour la période 2014-2020, la Région Ile-de-France deviendra autorité de gestion et assurera la mise en œuvre des programmes Feder/FSE (35 %% du volet déconcentré du programme opérationnel national FSE dédiée à la formation professionnelle, à l’apprentissage et à l’orientation) et Feader. Les services déconcentrés de l’État conserveront leur qualité d’autorité de gestion pour l’emploi et l’inclusion (65 %% de l’enveloppe FSE). Des actions seront menées en faveur de la promotion de l’emploi, de la mobilité professionnelle, de l’inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté. »