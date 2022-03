Les femmes seine-et-marnaises à l’honneur

Visible sur le parvis de l’Hôtel du Département jusqu’au 31 juillet, l’exposition met en lumière huit femmes contemporaines ou non, qui ont marqué ou marquent toujours de leur empreinte la Seine-et-Marne. Quatre d’entre ellesétaient présentes le 8 mars, jour de l’inauguration : Pauline Ranvier et Margot Boulet, médaillées olympiques, Léa Pature, meilleure apprentie de France, et Aurore Gauthier, championne du monde de roller-hockey et agent du Département depuis 12 ans.

A l’occasion de cette inauguration, le Département a dévoilé un lettrage géant “Seine-et-Marne“ qui sera présent cet été lors du passage sur le territoire du prochain Tour de France cyclisteféminin (2e étape entre Meaux et Provins).