Les femmes à l’honneur à Melun

Exposition “Sakife“ : exposition à retrouver à différents endroits (Espace Saint-Jean, centre social Lavoisier, Maison des associations Jean XXIII, médiathèque Astrolabe) jusqu’au 31 mars. Les visiteurs pourront découvrir des photos imprimées sur toiles de coton sur la thématique des violences faites aux femmes en République démocratique du Congo.

Chasse au trésor : partez sur les traces d'héroïnes locales méconnues jusqu’au 17 mars. Découvrez-les à travers un jeu de piste au sein de quatre institutions culturelles (Espace Saint-Jean, médiathèque Astrolabe, musées d'art et d'histoire et de la Gendarmerie).

Exposition “Femmes engagées“ : exposition signée Claire Masson du 14 au 31 mars et consacrée notamment aux femmes du Mali, d’Afghanistan ou du Maroc. Visite libre dans le hall d’entrée de la médiathèque Astrolabe (25, rue du Château).

Exposition “Jacqueline Cottard“ : vitrine portant sur la vie et les actions de Jacqueline Cottard. En accès libre à l’Espace Saint-Jean jusqu’au 9 mai.

Siestes musicales : dans un décor musical style XIXe siècle avec de très faibles lumières, les visiteurs pourront dormir ou se détendre en écoutant les plus beaux morceaux sélectionnés de compositrices oubliées. Le portrait de chaque compositrice correspondant au morceau en cours apparaîtra faiblement sur écran avec un bref descriptif. Séances dans le petit auditorium (2e étage) de la médiathèque Astrolabe les 10 (14 heures-15 heures) et 11 mars (14 heures-15 heures et 15 h 30-16 h 30).

Cinéma : projection du film “Simone, le voyage du siècle“ au cinéma les Variétés le 8 mars (19 h 30) et organisée par la Maison du citoyen et de l’Europe. Ce film raconte le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques et ses tragédies.

Atelier “Parole partagée“ : atelier consacré au droit des femmes le 8 mars (14 heures) au centre social La Boussole (2, rue Claude Bernard, 01 64 09 72 92).

Soirée “Mère-ado“ : toujours le 8 mars, l’Espace Jeunes Schuman (rue Robert Schuman, 01 60 56 96 41) organise divers ateliers (réflexologie, massage, cuisine, débat) permettant aux mamans et à leurs filles de partager un moment de complicité. Une exposition de portraits de femmes célèbres sera réalisée par de jeunes filles aidées par des animatrices.

Théâtre : le conservatoire de Melun s'associe avec celui de Fontainebleau (9, rue Denécourt, Fontainebleau) le 8 mars (18 heures-20 heures). Les professeurs de théâtre des deux établissements ont préparé des textes extraits d'Antigone regroupant trois versions (Bretch, Anouilh et Cocteau) qui seront lus par trois élèves.

Ateliers bien-être : tatouage au henné et création de supports avec des tissus des cinq continents sont au programme le 8 mars (14 heures-18 heures) à la médiathèque Astrolabe. Inscriptions au centre social Montaigu (01 64 09 30 15).

Défilé de mode : les costumes ont été réalisés par les mamans des quartiers Schuman et Jules Ferry dans le cadre d'un atelier couture organisé par le centre social Schuman. Intitulé “Les Femmes du monde“, ce défilé se déroule le 8 mars (14 heures-18 heures) à la médiathèque Astrolabe. Un atelier bien-être est également organisé (inscription au 01 64 52 48 21).

Exposition “Héroïnes de nos musées“ : exposition interactive avec visite commentée le 11 mars (14 heures) au centre social La Boussole (créneaux de visite pour les groupes à la demande sur laboussole@ville-melun.fr). Atelier d'expression créative en lien avec l'exposition le 10 mars (15 heures-17 heures) toujours à La Boussole (inscription au 01 64 09 72 92).

Conférence : Soline Garois (Philharmonie de Paris) fera découvrir, le 9 mars (15 heures-16 h 30) à la médiathèque Astrolabe (petit auditorium, 2e étage), le parcours et les personnalités de Clara Schumann et d’Alma Malher.

Débat avec Zelda Attali : venez débattre de féminisme et d’égalité avec cette philosophe, le 11 mars (16 heures-18 heures), à la médiathèque Astrolabe.

Documentaire “En terrain libre“ : ce documentaire sera projeté à la Maison des associations Jean XXIII (27, rue Edmond Michelet, 01 64 52 11 57, maisonjean23@ville-melun.fr) le 16 mars (19 heures) dans le cadre d'un apéritif associatif avec animation par le planning familial en présence de la réalisatrice.

Livre “Descente vers les étoiles“ : L’autrice Audrey Lavergne présentera son livre le 18 mars (16 heures-18 heures) à la médiathèque Astrolabe (2e étage).

Film “En terrain libre“ : projection de ce documentaire consacré à de jeunes footballeuses du Red Star de Saint-Ouen le 16 mars (19 heures) à la Maison des associations Jean XXIII (27, rue Edmond Michelet) et le 18 mars (16 heures) dans le grand auditorium de la médiathèque Astrolabe. Présence de la coréalisatrice Delphine Moreau.

Sport et bien-être : séance découverte sportive organisée par l’USM Pieds poings boxe Melun, le 19 mars (14 heures-17 heures) au gymnase Pierre Lespiat (72, boulevard de l’Almont, inscription par e-mail à usmboxepiedspoings@gmail.com). Sont également prévus un atelier de massage des mains et un atelier dégustation et découverte de repas équilibrés, afin de sensibiliser sur les enjeux de l’alimentation saine et durable (animé par Giovanni Recchia).