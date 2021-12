Les FCE 77 organisent un voyage d'affaires à Djibouti

« Avec des institutions stables, Djibouti a fait le choix d'une stratégie d'ouverture économique et de développement de partenariats internationaux », indiquent les Femmes chefs d'entreprise de Seine-et-Marne.

D'où l'intérêt de ce projet nommé Djibouti@pro, auquel les entrepreneures sont conviées par la CCI de Djibouti et le consulat de Paris. Il s'agira de « découvrir les atouts économiques de ce pays à la situation géographique avantageuse et au cadre juridique incitatif » lors de la Foire internationale de Djibouti, organisée du 3 au 10 décembre 2018. La délégation ira à la rencontre des principaux décideurs publics et acteurs privés à l'occasion de visites de plusieurs sites stratégiques.

Qu'ils s'agissent d'hommes, de femmes, de chefs d'entreprise, de porteurs de projet, d'investisseurs ou de business angels, tous pourront tirer profit des opportunités de développement commercial international. Membre de la Comesa (marché commun des pays de l'Afrique de l'Est et australe) donnant accès à un marché de plus de 450 millions d'habitants, Djibouti confirme son taux de croissance parmi les plus élevés du continent.

Selon les FCE 77, à la fois « havre de paix » et plateforme géostratégique au coeur des échanges internationaux (35 % du pétrole mondial transite par ses eaux internationales), Djibouti est aujourd'hui la capitale des opportunités d'affaires et attire à sa Foire internationale annuelle des investisseurs du monde entier, à la recherche de nouveaux débouchés. Inscriptions avant le 10 septembre 2018 (contact@fce77.com).

