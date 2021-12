Les FCE 77 à la Foire internationale de Djibouti

En présence d'Ayeid Mousseid Yahya, ambassadeur de Djibouti en France, Jean-Robert Jacquemard, président de la CCI, Philippe Travel, représentant du Medef 77, Manuel Moreau, président de l'International Club 77, Jean-François Depin, chef du pôle des actions économiques des Douanes de Paris-Est, Fatouma Diouf, vice-présidente des FCE 77, et Nadia Ayadi, la présidente de l'association, les différents intervenants ont mis en relief l'intérêt de commercer avec Djibouti et de s'intéresser à ce pays, « qui possède le troisième plus grand port d'Afrique ».

Pour les femmes cheffes d'entreprise, « le développement international est un formidable levier pour les entreprises, qu'elles soient dans l'industrie, le commerce ou les services ». La délégation qui part pour Djibouti, « ouvrira les portes de toutes les institutions sur place pour maximiser et optimiser les interactions commerciales ».

L'ambassadeur de Djibouti a annoncé que les visas seront offerts et traités en priorité pour les membres de la délégation française qui participeront au projet “Djibouti@pro”. Pour lui, « Djibouti a toujours été un important carrefour culturel et commercial. Avec l'appui, entre autres, de la Banque mondiale, les autorités du pays ont entrepris des études pour identifier les secteurs de l'économie sous-exploités mais offrant un réel potentiel de croissance. Ce travail a conduit au document stratégique “Vision Djibouti 2035”, qui trace les grandes lignes de développement du pays. »

De son côté Nadia Ayadi précisait que, « ce qui caractérise les FCE 77, ce sont les projets qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus ambitieux. Notre délégation a été créée il y a un peu plus de quatre ans. Depuis ma prise de fonction en janvier, et avec l'ensemble du bureau, nous nous attelons à sillonner le département, à la rencontre d'acteurs publics et privés, à organiser des temps forts, à contribuer à la réflexion collective sur l'attractivité de notre territoire ».