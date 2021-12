Les expositions de la rentrée

Sisley dans les rues de Moret-sur-loing

Jusqu'en octobre, la ville de Moret-sur-Loing propose une exposition en plein air, dans les rues de la ville, dédiée à son artiste-peintre emblématique Alfred Sisley. Le village, où l'artiste impressionniste a résidé durant les vingt dernières années de sa vie, lui rend hommage avec une exposition en plein air retraçant ses grandes œuvres.

Le visiteur cheminera à travers une véritable promenade artistique, pour « se transporter et s'imprégner, l'espace d'un moment, de l'atmosphère de cette fin du XIXe siècle, que la cité de Moret personnifie si bien ». En effet, les bâtiments et les paysages peints par Sisley ont peu souffert du monde moderne.

L'exposition est organisée dans le cadre de la création d'une « route européenne Alfred Sisley », un événement visant à conforter la démarche engagée par l'association Eau & Lumière, qui tente de faire classer au patrimoine mondial de l'Unesco les paysages impressionnistes.

Communauté de communes, Moret-sur-Loing, Sud Seine-et-Marne, www.ccmsl.fr, Tél. : 01 60 70 70 20.

En 1882 Alfred Sisley s'installe à Moret-sur-Loing. Plus de 500 toiles ont été peintes par l'artiste durant les 20 dernières années de sa vie, d'une manière presque topographique, puisqu'il peindra ses sujets à différentes heures, saisons et conditions climatiques. L'artiste laisse aussi une « vision panoramique circulaire de la ville », du pont, de la porte de Bourgogne, ainsi que des rives du Loing ».

Inondation de juin 2016, la crue en images

Jusqu'au 17 septembre, la ville de Nemours expose des photographies consacrée à la crue de juin 2016.

Nemours a particulièrement été touchée par cette crue d'une ampleur historique. L'eau a atteint un niveau record de 4,63 m dans la nuit du 1er au 2 juin. Soit 38 cm de plus que la crue de janvier 1910, qui était jusqu'alors la crue de référence sur les 150 dernières années.

Le centre-ville a été submergé offrant aux habitants des visions incroyables de Nemours sous les eaux. « Le caractère exceptionnel de cette catastrophe naturelle, qui n'a fait aucune victime et qui fait désormais partie de notre histoire, a motivé la Ville à mettre en place cette exposition de photographies », indique la municipalité.

Chacune des 20 photographies exposées a été replacée sur site. Durant l'exposition, le film sur la crue, réalisé par la société Chlorofilm pour le compte de la Ville, est diffusé à l'office de tourisme du Pays de Nemours.

Un plan du parcours est disponible à l'office de tourisme, rue Gautier 1er. Tél. : 01 64 28 03 95.

Auguste Allongé et la forêt de fontainebleau

Grâce au prêt et au don par un collectionneur de nombreuses œuvres du peintre Auguste Allongé, l'exposition présentera des paysages de France et de la forêt de Fontainebleau.

Installé à Marlotte dès 1876, Auguste Allongé connaissait la forêt de Fontainebleau depuis les années 1850 puisqu'il entama sa carrière de peintre en présentant un Souvenir de la Gorge aux loups. Considéré par ses pairs comme le maître du fusain, plusieurs fois médaillé, il fut aussi un habile aquarelliste et réalisa de belles peintures qu'il présenta sans discontinuer au Salon des artistes français, jusqu'à sa mort.

Cette exposition est un hommage à la peinture du paysage et à la forêt, une véritable occasion de redécouvrir un « petit maître » de la seconde partie du XIXe siècle encore méconnu.

Jusqu'au 15 octobre, à l'espace Jean Renoir, 137 rue du général de Gaulle, Bourron-Marlotte.

Tous les jours sauf le lundi. En semaine de 14 à 18 h. Samedi et dimanche de 10 h à midi et de 14 à 18 h. Entrée gratuite.

Renseignements au 01 64 45 58 50 / expo.aallonge@orange.fr / bourronmarlotte.fr

La cité médiévale de Provins vous invite à participer au « Tournoi de chevalets » le dimanche 24 septembre. Gratuit et ouvert à tous les artistes amateurs, le thème peint sera uniquement Provins. Quatre catégories différentes seront jugées : huile et acrylique ; Aquarelle, dessin, lavis et collage ; Pastel ; Prix jeune talent (jusqu'à 17 ans). Les trois premiers prix de chaque catégorie seront récompensés. Inscriptions au 01 64 60 26 23. Informations : info@provins.net / www.provins.net / Tél. : 01 64 60 26 26

Soleil blanc au musée de la Grande guerre

Du 21 octobre au 31 décembre, le musée accueille Soleil Blanc, le dispositif conçu par l'artiste engagé Pierre Jodlowski et le plasticien David Coste à partir des archives du musée de la Grande Guerre. Le public pourra découvrir un baraquement en bois qui abrite une table d'opération militaire sur laquelle s'anime une carte d'état-major datant de 1918, issue des archives du musée. En fonction du déplacement de petits cubes métalliques, l'environnement sonore et visuel se métamorphose, s'adaptant aux lieux et à leur mémoire.

Des images d'archives animées et recomposées seront projetées sur trois panneaux en bois. Les portraits des soldats, initialement destinés à la propagande, révèlent la violence d'un conflit sans précédent : les arrière-plans d'origine, rieurs et champêtres, laissent désormais place à des paysages ravagés par les bombes.

Du 21 octobre au 31 décembre, Musée de la Grande Guerre, rue Lazare Ponticelli, Meaux. Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 9 h 30 à 18 h. Entrée gratuite. Tél. 01 60 32 14 18. www.museedelagrandeguerre.eu