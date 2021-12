Les experts-comptables donnent rendez-vous aux entrepreneurs

L’accès à l’expertise : la pierre angulaire de la réussite entrepreneuriale

Dès février 2016, les créateurs ou repreneurs d’entreprise mais aussi les chefs d’entreprise ayant un projet de développement de leur activité pourront bénéficier, sans engagement, de trois rendez-vous offerts avec un expert-comptable grâce au dispositif national Business story (s’il ne dispose pas déjà, bien sûr, d’un expert-comptable).

Analyse et viabilité du projet, recherche de financement, aide aux choix du statut juridique, fiscal ou social, organisation et gestion de l’entreprise, etc. autant de prestations qui pourront être réalisées en fonction des attentes et de l’état d’avancement du projet.

Business story, dispositif unique en France, est porté par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et relayé par les 23 Conseils régionaux de l’institution.

Philippe Arraou, président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, explique : « Lors de l’annonce par François Hollande de la création de l’Agence France Entrepreneur, nous nous étions engagés à mobiliser la profession pour répondre au défi de la création d’entreprise. Le dispositif Business story répond à cet enjeu national. Notre profession est le point de contact privilégié de proximité des entrepreneurs et notre accompagnement, par la dimension conseil que nous apportons, est primordial pour le développement et la croissance des entreprises ».

Une plateforme web de mise en relation à l’échelle locale

Pour bénéficier des trois rendez-vous offerts, rien de plus simple : le porteur de projet doit simplement se connecter à la plateforme www.business-story.biz. Il y retrouvera la liste des experts-comptables de son département participant à l'opération et pourra les contacter via un formulaire de demande de mise en relation. L’expert-comptable choisi réalisera alors sa mission dans les modalités classiques d’un cabinet d’expertise comptable.