Les études de développement de Paris-Villaroche sont lancées

Le pôle d'activité de Paris-Villaroche représente quelque 7 000 salariés, 30 entreprises, parmi lesquelles l'entreprise phare Safran Aircraft Engines, sans oublier JPB Système, ou encore Firalp-Sobecae. Situé sur les communes de Montereau-sur-le-Jard, Limoges-Fourches, Lissy et Réau (soit les intercommunalités de Grand Paris Sud et de Melun Val de Seine), le site s'est polarisé autour de l'aérodrome. Également intégré au pôle de compétitivité, AsTech Paris Région, qui vise à renforcer les positions de l'Île-de-France comme leader européen de l'industrie des secteurs lancement spatial, aviation d'affaires, propulsion et équipements par l'innovation, le pôle d'activités a fait l'objet d'un protocole d'accord en juin dernier.

Les signataires ont pour « ambition partagée » de faire de Melun-Villaroche « site majeur pour l'industrie aéronautique et les hautes technologies aux échelles régionale, nationale, et internationale ». C'est dans ce cadre que cinq études ont été lancées récemment, afin de calibrer au mieux les questions de logement, de mobilité, de cadre de vie, ou encore de formation et aboutir à un schéma d'aménagement partagé pour le site à horizon 2030 (échéance du Schéma directeur de la Région). L'étude portant sur la desserte du site a notamment vocation à identifier les points de blocage actuels et à proposer des solutions « pour atteindre un niveau de fluidité du trafic compatible avec ses perspectives de développement ». Elle vise à définir un schéma prospectif pour faciliter les déplacements des salariés et cela pour tous les modes de transport : vélo, co-voiturage, routes, transports en commun… Une étude porte également sur les « conditions d'attractivité à réunir pour favoriser l'accueil des salariés ». L'environnement n'est pas non plus oublié, avec avec une étude qui doit étudier les environnements physique, biologique et humain.

En somme, il s'agit de créer les conditions de vie, d'accueil et de transports satisfaisantes pour les entreprises comme pour leurs salariés, de sorte que soient garanties la compétitivité et l'attractivité de ce site.