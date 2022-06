Les Estivales de la forêt reviennent à Fontainebleau

Entièrement gratuite, l’opération Les Estivales de la forêt s’adresse à tous les publics et vise à mieux faire connaître le rôle, les actions et les missions de l’Office national des forêts (ONF). Au fil de visites encadrées par des forestiers de l’ONF et de spectacles mis en scène par des troupes artistiques, les participants auront l’occasion d’explorer l’exceptionnelle richesse du patrimoine naturel et culturel du massif forestier de Fontainebleau. Il est possible de s’inscrire directement à l’une des sorties et animations proposées. Des traits méconnus de l’histoire de la forêt de Fontainebleau à la diversité de ses écosystèmes en passant par la préservation de la biodiversité, sans oublier la gestion forestière seront les thèmes abordés lors de cette édition 2022.

Renseignements : www.onf.fr