Les escrimeurs de Melun fêtés à la mairie

Ils ne sont pas revenus du Japon les mains vides. Les trois fleurettistes du Cercle d'escrime Melun Val de Seine (CEMVS), sélectionnés aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, ont remporté une médaille d'or et une en argent. Enzo Lefort et ses coéquipiers de l'équipe de France de fleuret sont ainsi devenus champions olympiques par équipe, tandis Pauline Ranvier et Astrid Guyart sont montées sur la deuxième marche du podium, toujours dans l'épreuve de fleuret par équipe.

La ville de Melun, la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine et le CEMVS ont donc décidé d'organiser une cérémonie en leur honneur le vendredi 16 septembre, à partir de 18 h 30. Elle se déroulera dans les jardins de l'Hôtel de ville de Melun.