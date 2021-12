Les équipes cynotechniques franciliennes testées à Saint-Pierre-lès-Nemours

Cette année, c’est le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) qui a la charge de cet examen pour toutes l’Île-de-France. Il aura lieu à Saint-Pierre-lès-Nemours le lundi 11 et le mardi 12 octobre. Quinze conducteurs canins et 18 chiens issus des SDIS de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise participeront à ce contrôle qui mobilisera également une dizaine d’autres sapeurs-pompiers de la grande couronne parisienne, dont deux vétérinaires. Recherche de personnes ensevelies et de personnes égarées en forêt constitueront les deux principaux tests.