Les entreprises de la Silver Valley au Salon des Seniors

Par ailleurs, le vendredi 4 avril, de 14h25 à 15h10 (salle Matin Luther King) se tiendra une conférence intitulée : « Les technologies et les services pour votre autonomie et celle de vos proches ». Guillaume Lebreton, responsable communication Silver Valley et Jérôme Pignez , délégué général de l’Asipag, seront les invités de ce rendez-vous. Deux occasions pour venir rencontrer l’équipe de Silver Valley et ses entreprises !