Les écoliers Chellois vont élire leur Conseil

Comme le souligne Brice Rabaste, le maire de Chelles, et Michèle Dengreville, adjointe chargée de la démocratie participative, « le Conseil municipal des enfants (CME) éveille au sens civique et à la citoyenneté. Il représente l'ensemble des écoliers Chellois et leur permet de mener des actions au service de notre ville et des Chellois ».



Qui peut-être candidat ?



Les écoliers chellois en classes de CM1 et de CM2 peuvent se porter candidats au CME en constituant une liste au sein de leur école. Chaque liste doit comporter, soit trois élèves de CM1, soit deux élèves de CM1 et un élève de CM2.



Qui peut voter ?



Tous les élèves de CE2, CM1, CM2 et ULIS des écoles élémentaires de Chelles recevront une carte d'électeur pour participer au vote. Dans toutes les écoles, un bureau de vote sera aménagé afin que chacun puisse exprimer son choix.



Plus d'informations à la Mairie de Chelles au 01 64 72 84 84.