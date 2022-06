Les duels du second tour

La Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) et Ensemble, le mouvement de la majorité présidentielle, ont dominé le 1er tour, malgré une abstention record (55, 8 %). Ils ont placé respectivement neuf et sept candidats en “finale“. Le Rassemblement national a bien résisté avec quatre qualifiés au second tour. Le grand perdant est le parti des Républicains, qui a vu huit de ses dix candidats éliminés. Voici les duels programmés dimanche dans les 11 circonscriptions du département.

1re circonscription

Arnaud Saint-Martin (Nupes/LFI, 27, 68 %)

Aude Luquet (Ensemble/MoDem, 27, 24 %)

2e circonscription

Frédéric Valletoux (Ensemble/Horizons, 27, 79 %)

Marie-Pierre Molina (Nupes/LFI, 23, 01 %)

3e circonscription

Élodie Gérôme-Delgado (Nupes/LFI, 25, 27 %)

Jean-Louis Thiériot (LR, 23, 89 %)

4e circonscription

Aymeric Durox (RN, 30, 73 %)

Isabelle Périgault (LR, 21,72 %)





Franck Riester (Ensemble/Agir, 29, 27 %)

Béatrice Roullaud (RN, 26, 97 %)

Valérie Delage (Nupes/LFI, 26, 80 %)

7e circonscription

Ersilia Soudais (Nupes/LFI, 30, 87 %)

Didier Bernard (RN, 24, 28 %)

8e circonscription

Arnaud Bonnet (Nupes/EELV, 32, 46 %)

Pascal Novais (Nupes/LFI, 27, 15 %)

Michèle Peyron (Ensemble, 24, 94 %)