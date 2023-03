Les droits des femmes à l’honneur à Montereau

Cette journée dédiée aux femmes va débuter le 8 mars (9 h 30) par une conférence intitulée “Droits des femmes et inégalités persistantes“ et organisée à la salle Sémisoroff. A 10 h 30, à la médiathèque Gustave Flaubert, des contes sur l’égalité entre les femmes et les hommes seront proposés aux enfants âgés de trois à cinq ans. L’après-midi (15 h 30), d’autres contes réservés aux 5-8 ans seront lus à la médiathèque Alain Peyrefitte.

La journée se terminera avec une manifestation sportive. Des matchs de gala de futsal, de handball et basketball se disputeront à partir de 18 heures au centre omnisports Jean Allasseur. Ils mettront aux prises des équipes exclusivement féminines.

Une conférence au théâtre Le Majestic

Le vendredi 10 mars, toujours au centre omnisports, c’est un atelier de self-défense qui sera proposé à partir de 10 heures. Cette journée se poursuivra avec une conférence intitulée “Femmes artistes“ qui se déroulera au Majestic, le théâtre municipal à 14 h 30.

Enfin, à partir de 19 h 30, le spectacle “La véritable égalité arrivera le jour où…“ aura lieu à la salle Sémisoroff. Cette même salle accueillera du 8 au 11 mars (10 heures-19 heures) l’exposition “Migrations et Femmes du Monde“. Entrée libre et gratuite.