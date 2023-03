Les dossiers de surendettement en baisse en Seine-et-Marne en 2022

Ce sont 2 206 dossiers de surendettement qui ont été déposés au cours de l’année 2022, soit un recul de 10, 8 % par rapport l’année précédente. Même baisse constatée pour les dossiers traités par la commission desurendettement (- 8 %). En comparaison, le reflux est de 8 % en Île-de-France et de 7 % en France métropolitaine.

En Seine-et-Marne, l’endettement médian hors immobilier des ménages dont le dossier a été traité en 2022 s’établit à 21 593 euros. Il est supérieur de 1, 5 % à celui de l’Île-de-France (21 281 euros) et de 32 % à celui de France métropolitaine (16 328 euros). 20, 7 % des dossiers de surendettement clos en 2022 ont donné lieu à un effacement de dettes total ou partiel (contre 25, 9 % en Île-de-France et 26, 5 % en France métropolitaine). Le département de la Seine-et-Marne compte 192 dépôts de dossiers de surendettement pour 100 000 habitants en 2022 (169 pour l’Île-de-France et 208 pour la France métropolitaine toujours pour 100 000 habitants).

Un numéro unique à composer

En Seine-et-Marne, la Banque de France a mis en place en place un numéro unique pour joindre les services aux particuliers (le 34 14), ainsi qu’un conseil départemental de l’inclusion financière (CDIF). Sous la présidence du directeur départemental de la Banque de France, ce conseil vise à mieux connaître et faire connaître les dispositifs d’inclusion financière au sein du département, à diffuser le résultat des travaux de l’Observatoire de l’inclusion bancaire au sein des territoires et à capter les préoccupations et les attentes en matière d’inclusion financière.

En 2022, au titre de sa mission en matière d’inclusion financière, la Banque de France a informé ou accompagné plus de 3,5 millions de personnes.