Les Dirigeantes Actives réunissent leurs partenaires

C'est le cas de François Deysson, maire de Villecerf et président des Maires ruraux de Seine-et-Marne, qui a été l'un des premiers à participer à Hôte Fonction, un événement visant à rapprocher les hommes politiques et les chefs d'entreprise à travers un « vis ma vie » revisité. Christophe Axsel, fondateur de Pôle SAP (service à la personne), a présenté cette association basée à Torcy et dédiée aux familles et à leurs proches fragiles.

Il se compose notamment d'un hall d'exposition réunissant les partenaires du pôle et permettant de centraliser leurs solutions. Isabelle Recio, maire de Vaires-sur- Marne, la commune qui a accueilli le premier site opérationnel des JO de Paris 2024, est une des futures participantes du projet Hôte Fonction. Alexandre Fallais, qui a proposé durant deux jours une formation à la prise de parole en public aux Dirigeantes Actives, a également pu se présenter aux invités, à l'instar de Véronique Delamarre, fondatrice de la chorale de gospel Sénart Happy Voices, et de Joël Manly, qui représentait la Banque de France.

Céline Dabel, responsable des cinq pépinières de Grand Paris Sud, est une ex-Dirigeante Active aujourd'hui partenaire de l'association. Elle permet aux adhérentes de se retrouver régulièrement au sein de l'éco-pépinière de Moissy-Cramayel. Ce rendez-vous a aussi été l'occasion pour Allianz et CIC Est de renouveler leur partenariat annuel avec Dirigeantes Actives.