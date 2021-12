Les directions juridiques face à la transition digitale

Dans la poursuite des travaux et réflexions émises lors du premier Grenelle du droit, qui s'est tenu le 16 novembre dernier, le campus AFJE s'est déroulé autour de la thématique de l'adaptation à la transition digitale. Pour sa 7e édition, ce « rendez-vous » formation conçu pour les juristes d'entreprise et par les juristes d'entreprise ambitionnait, à l'image des années précédentes, de poursuivre ses travaux dans une dynamique de formation pratique, qui reprend les codes déontologiques en se dotant d'outils complémentaires.

« Déjà 1 500 juristes ont été formés sur le campus et ça continue », s'est enthousiasmée Véronique Chapuis-Thuault, vice-présidente de l'AFJE en ouverture du campus. « Face à la transition digitale et la mutation des métiers, tous les juristes d'entreprise sont concernés », a-t-elle poursuivi, rappelant au passage le lancement par Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE, et Nicolas Guérin, président du Cercle Montesquieu, du mouvement Tous Droits Devant, visant à… (lire la suite)