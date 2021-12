Les Dimanches de Blandy

Tous les dimanches après-midi, petites formes de théâtre forain, musiques, performances chorégraphiques et théâtrales investissent la salle de l'auditoire ou la cour du château. La programmation des Dimanches de Blandy joue du dialogue entre patrimoine et création. Elle se place sous le signe de l'hospitalité, en invitant des artistes venus des horizons les plus divers...