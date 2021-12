"Les Digiteurs" accompagne la transformation numérique de TPE et PME

Véritable accélérateur de la mutation digitale des PME, la CCI fait aujourd'hui un pas de plus dans cette voie en lançant sa nouvelle marque : Les Digiteurs. Son offre s'élargit et s'enrichit avec la mise en ligne d'une plateforme qui proposera informations, conseils, formations et solutions aux entreprises pour faciliter leur passage au numérique.

La plateforme lesdigiteurs.fr articule son offre autour de trois axes : proposer une information complète liée à la révolution du digital, grâce à des dossiers, des articles, ou encore des interviews d'entrepreneurs ; mettre en place une méthode d'accompagnement à la transformation digitale proportionnelle aux besoins des entreprises ; et présenter des solutions de digitalisation basées sur les offres de la CCI et de ses partenaires.