Les derniers engagements du Département avant les élections

Cette dernière assemblée de la mandature a été marquée par l'examen du compte administratif 2020 et l'adoption de la deuxième décision modificative. Celle-ci présente une progression des recettes réelles de fonctionnement de plus de 30,1 millions d'euros. Par ailleurs, les dernières mesures votées par les élus départementaux sont les suivantes : création d'une voie verte à Esbly, réalisation d'une station multimodale de covoiturage à Jouy-le-Châtel et à Vaudoy-en-Brie et désignation du groupe Keolis pour l'exploitation du service de transport de personnes à mobilité réduite (PAM77).

Voie verte. Afin d'accueillir les piétons et les cycles en toute sécurité au-dessus du canal de Meaux, à Chalifert, le Département a décidé de remplacer la passerelle piétonne d'Esbly, devenue vétuste, par un nouvel ouvrage. Le projet, consistant en la création d'une voie verte de 76 m a été retenu par l'Etat, au titre de l'appel à projets ‘'Fonds Mobilités actives/aménagements cyclables''. L'aménagement réalisé sous maîtrise d'ouvrage départementale est estimé plus d'1,5 millions d'euros. L'État participera au financement à hauteur de 40 % du montant éligible de l'opération.

Station de covoiturage. Dans le cadre de sa politique en faveur des modes de déplacement alternatifs, le Département va réaliser une nouvelle station multimodale de covoiturage à Jouy-le-Châtel et à Vaudoy-en-Brie, au carrefour Prévers. Cette station a été identifiée comme l'une des 40 stations d'intérêt départemental. Sa particularité sera d'accueillir deux aires de covoiturage : l'une réservée aux véhicules légers (VL) et l'autre réservée aux poids lourds (PL). Sa capacité de stationnement sera comprise entre 10 et 49 places. La totalité des dépenses relatives aux travaux sera prise en charge par la collectivité.

Nouveau transporteur. Après 13 ans de services assurés par la société Flexcité77, le Département a choisi de confier au groupe Keolis (filiale de la SNCF) l'exploitation de son service de transport de personnes à mobilité réduite (PAM77). Ce contrat débutera le 1er juillet pour une durée d'un an renouvelable trois fois. Il a été demandé à Keolis de renforcer la qualité du service et un système d'intéressement (bonus-malus) va être mis en place. Ses 69 véhicules renouvelés devront également répondre à la norme Euro 6 (norme européenne d'émission de CO2) et 11 d'entre eux fonctionneront au BioGNV.