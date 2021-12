Les cousinades : véritable phénomène de société

C’est la tendance familiale du moment : les cousinades réunissent chaque été, un peu partout en France, des générations de cousins, mais aussi des oncles, des tantes et des grands-parents, lors de week-ends festifs et conviviaux. L’occasion de faire connaissance avec les derniers-nés et de renouer contact avec des parents éloignés ou perdus de vue. Ces réunions « extra » ordinaires contribuent ainsi à resserrer les liens distendus par l’éclatement géographique et un quotidien prenant.

Convivialité, transmission et tradition sont donc au cœur de ces rencontres intergénérationnelles. Un phénomène en parfaite adéquation avec les valeurs de Paysan Breton, qui, depuis 45 ans, accompagne les familles avec ses produits simples, de qualité et ses recettes inspirées de la tradition. C’est pourquoi, cette année, la marque a souhaité partager avec elles un rendez-vous inoubliable en lançant son jeu-concours « L’Incroyable Cousinade ».

Les 13 et 14 septembre derniers à La Chapelle-Gauthier (77), 60 personnes réunissant trois générations d’une même famille répondaient ainsi à l’invitation de la grande gagnante, Agnès Thiry. Autour des produits de la célèbre marque bretonne, et tout particulièrement du beurre moulé Paysan Breton, chacun a pu profiter d’un moment inoubliable de joie, de partage et, bien sûr, de gourmandise !

« L’Incroyable cousinade Paysan Breton a été pour moi une formidable opportunité de réunir des gens que j’aime et qui, pour des raisons d’éloignement géographique, ont peu d’occasions de se voir. Les plus jeunes, notamment, ont pu ainsi faire la connaissance de cousins éloignés, de tantes ou d’oncles, qu’ils n’avaient pas encore eu la chance de rencontrer. »

Agnès Thiry, gagnante du jeu-concours Paysan Breton.