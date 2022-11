Les “Concerts de poche” la musique pour tous

Convivialité, création, proximité et échange sont au coeur de la démarche de l’association “Les Concerts de poche”. Si son objectif est de proposer une expérience ambitieuse et créatrice de liens, sa mission est à la fois artistique, sociale et territoriale.

Fondée en 2005 par la pianiste Gisèle Magnan, cette association est reconnue d’utilité publique, agréée entreprise solidaire et est labellisée “La France s’engage”.Lauréate du concours “TremplinAsso“, elle est partenaire du dispositif des Cités éducatives et est conventionnée par plusieurs ministères (Culture, Éducation nationale, Transition écologique) via l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Implantée dans cinq sites en France, l'équipe agit de façon itinérante, afin de développer des projets partout et pour tous.

La jeunesse à l’honneur

Jeunes artistes, pianistes confirmés, nombreux ensembles à vents et ateliers seront à l’affiche de cette nouvelle édition. Au total, celle-ci va présenter 63 concerts et 1 000 ateliers. Vents (bois, cuivres, instruments baroques, ensembles à vents, solistes...), pianistes (Hélène Mercier, Jonathan Fournel, David Lively...) et jeunesse (Arielle Beck, Kim Bernard...) seront les grandes tendances de cette saison automne-hiver.

En effet, les jeunes seront au centre des ateliers avec la participation de lycées professionnels (écriture, mise en musique, lutherie, percussions corporelles...) avec notamment certains, en situation de handicap, qui monteront sur scène dans des choeurs néophytes intergénérationnels avec des seniors.

Le programme :

20 novembre (15 h 30) à Saint-Barthélémy (ensemble Ouranos, vents : Mozart, Ravel, Dvořák) ; 29 novembre (20 h 30) à Champeaux (La Musique sans marteau, quatuor Béla, cordes : Weber, Bartók, Glass) ; 9 décembre (20 heures) à Savigny-le-Temple (orchestre des “Concerts de poche“ : Mozart, Rimski-Korsakov, Claire-Mélanie Sinnhuber) ; 13 janvier (20 heures) à Châtillon-la-Borde (Tristan Pereira, percussions : Debussy, Cangelosi, Bach, Burritt, Piazzolla) ; 17 février (20 heures) à Chelles (Jonathan Fournel, piano, trio Arnold, cordes, Vassily Chmykov, violon, Lorraine Campet, contrebasse, Schubert, Mozart).