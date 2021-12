Les Comptoirs de la Bio s'installent à Pringy

Avec cette arrivée, l'enseigne de produits alimentaires bio, cosmétiques et de soins naturels s'implante pour la première fois en Seine-et-Marne et renforce sa présence en Île-de-France (cinq sites déjà existants). Ce nouveau magasin aura une superficie de 418 m2 et proposera une offre promotionnelle de bienvenue jusqu'au 20 mars (5 euros crédités sur la carte de fidélité dès 30 euros d'achats). Autre nouveauté, une naturopathe sera également présente en consultation sur rendez-vous pour prodiguer des conseils personnalisés aux clients.

Les Comptoirs de la Bio : 12, rue de l'Orme Brisé 77310 Pringy. Ouverture du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30 (hors période de couvre-feu). lescomptoirsdelabio.fr.