Les Compagnons du Tour de France lancent un appel à candidatures

L’objectif de cet appel à candidatures est de s’assurer que des places restantes puissent être proposées à des personnes souhaitant s’insérer professionnellement. Il entend aussi répondre aux besoins des entreprises en demande de personnel qualifié. Afin d’accompagner les candidats, l’équipe de Saint-Thibault-des-Vignes accueille au téléphone et en présentiel (9 heures-17 heures) les personnes désireuses de trouver une formation. Elles pourront ainsi bénéficier d’un échange personnalisé avec le chargé de relations entreprises. Le centre de formation organisera aussi une journée portes ouvertes le 30 juin (16 h 30-18 h 30) permettant de découvrir les ateliers et d’échanger avec les formateurs sur place. Parmi les formations encore ouvertes, l’équipe pédagogique concentre ses efforts de recrutement sur les métiers suivants : maçon, charpentier, menuisier peintre, plombier-chauffagiste, couvreur-zingueur et serrurier-métallier.

Par ailleurs, Le réseau des Compagnons du Tour de France propose des formations diplômantes ou qualifiantes en format court ou long.

Il est tout à fait possible d’intégrer les formations jusqu’à la fin de l’année pour permettre à chacun de concrétiser son projet professionnel (apprentis, salariés, demandeurs d’emploi et personnes en reconversion professionnelle). Après l’obtention du CAP, les jeunes et adultes peuvent rejoindre le parcours du Tour de France et tenter d’obtenir le titre de Compagnon.

Fédération compagnonnique Paris Île-de-France : 2, rue de Guermantes Saint-Thibault-des-Vignes. Tél. : 01 60 35 02 98. www.paris.compagnonsdutourdefrance.org.