Les Compagnons du Goût soutiennent les enfants malades

Faire plaisir tout en se mobilisant, rien de tel pour donner du sens et plus de saveurs aux fêtes de Noël. Malgré la crise sanitaire, les Compagnons du Goût, réseau rassemblant plus de 550 artisans bouchers, charcutiers et traiteurs indépendants parmi les meilleurs de France, vont aider l'association Petits Princes à permettre à des enfants malades de réaliser leurs rêves. Durant un mois, du 24 novembre au 24 décembre, ils mettront ainsi en vente une tablette de chocolat pour trois euros intégralement reversés à l'association Petits Princes. En Seine-et-Marne, dix artisans vont participer à cette opération*.

Le personnel médical des 150 services hospitaliers, avec lesquels Petits Princes collabore au quotidien, confirme que le rêve aide leurs petits patients à se sentir mieux émotionnellement et parfois même physiquement. Depuis sa création, en 1987, Petits Princes a permis la réalisation de plus de 7 900 rêves.

*Maison Julia Bouttier (Bois-Le-Roi), Guy Lemoussu (Chelles), François Poger (Gretz-Armainvilliers), Rémi Cendrier (La Ferté-Gaucher), Jean-Pierre Vallée (La Ferté-sous-Jouarre), Benoît Brette (Montereau), Alexandre Aufradet (Nemours), José Da Silva (Perthes), Maison Albert Grolière (Saint-Soupplets), Jérôme Ballot (Veneux-les-Sablons).