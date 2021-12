Les collégiens bientôt sensibilisés à la Shoah

Les quelque 71 300 élèves des collèges de Seine-et-Marne et leurs équipes éducatives seront bientôt sensibilisés à l'Histoire de la Shoah, aux génocides du XXe siècle et à la lutte contre les nouvelles formes de racisme. Le Département s'est en effet associé au Mémorial de la Shoah par le biais d'une convention triennale pour mener à bien une série d'actions.

L'organisme s'est engagé à réaliser des séances d'information et de formation de la communauté éducative (qu'ils soient enseignants, documentalistes ou chefs d'établissement), des professionnels, (tels que des médiateurs éducatifs, des animateurs, des chargés de prévention de l'Aide sociale à l'enfance), des agents départementaux et des parents d'élèves.

Les collégiens seront aussi accueillis au sein des établissements de Paris ou de Drancy. Par ailleurs, ils plancheront sur des parcours de familles seine-et-marnaises (martyrs juifs et/ou personnes fusillées au Mont-Valérien) au temps de la Seconde Guerre mondiale, en partant des territoires et en croisant des données d'archives avec des visites au mémorial et à la gare de déportation de Drancy, au Mont-Valérien, au mémorial de Compiègne, mais également au camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Des supports de médiation (expositions et ressources pédagogiques) sur la Shoah, le nazisme, le fascisme et les génocides, seront aussi mis à disposition des établissements.

Le Département s'engage de son côté à participer financièrement à hauteur de 35 000 euros par an.