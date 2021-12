Les collégiens à la découverte de Napoléon

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la mort de l’empereur Napoléon Ier et en partenariat avec le château de Fontainebleau, les Archives départementales de Seine-et-Marne (situées à Dammarie-les-Lys) proposent différents outils pédagogiques destinés aux élèves et aux enseignants du secondaire. Ce dispositif se déroulera tout au long de l’année scolaire, un jeudi par mois, jusqu’au 16 juin 2022.

Il comprend une visite guidée du musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau (notamment ses appartements d’apparat), ainsi qu’un atelier “Aux sources du Premier Empire” pour une initiation à l’analyse des documents originaux de l’époque aux Archives départementales.

Cette action éducative fait suite au colloque scientifique “La Seine-et-Marne et Napoléon 1er ” organisé la semaine dernière et aux récentes représentations théâtrales “Le Souper imprévu” et “Le Chanoine de Milan”. Elle vient également compléter l’enseignement de l’histoire du Premier Empire inscrit au programme des classes de 4e notamment. Un dossier pédagogique, préparé par les Archives départementales, est aussi destiné aux enseignants. Celui-ci met en valeur des documents d’archives, conservés localement, sur la période de l’Empire et l’administration impériale dans les départements (conscription, administration civile, vie sociale), ainsi que des œuvres proposées par le château de Fontainebleau, à travers le musée Napoléon.

Ergonomique et didactique, cet outil s’appuie sur un ensemble de documents numérisés, exploitables par les enseignants en classe, sous la forme de fichiers en haute définition. Il peut être exploité par les professeurs d’Histoire et présente une ouverture sur l’histoire de l’art au travers des collections du château de Fontainebleau. La mise en ligne de cet outil est intervenue lors de la dernière rentrée scolaire.

L’accueil de groupes scolaires, aussi bien aux Archives départementales qu’au château de Fontainebleau, s’effectue en deux temps. Dans le cadre de la visite guidée au château, les collégiens peuvent visiter le musée Napoléon Ier, ses appartements d’apparat, la chambre de l’impératrice, la salle du trône et le salon de l’abdication. Au siège des Archives, les élèves ont la possibilité de s’initier à l’analyse des documents originaux (lettres, affiches, diplômes militaires…) en lien avec les programmes scolaires.

Renseignements :

www.archives.seine-et-marne.fr

(réservations obligatoires).