Les collèges seine-et-marnais font peau neuve

Comme chaque année, l’été est l’occasion de mener des opérations de rénovation et de maintenance au sein des collèges. Mise en conformité, extension de bâtiments, rénovation des salles de classe et lieux de restauration, rafraîchissement des façades et des peintures… Autant de travaux lancés par le Département, en période estivale, afin de garantir aux jeunes seine-et-marnais une rentrée dans des conditions d’enseignement optimales.