Les clés du marché des bureaux en Île-de-France

Comme le précise l'étude, il en découle une demande placée « octobre » de l'ordre de 1,7 million de mètres carrés, en recul de 11 % d'une année sur l'autre. Le segment des surfaces inférieures à 5 000 m2 se porte globalement bien : — 3 % pour les moins de 1 000 m2 et +3 % sur le 1 000 – 5 000 m2. Pour les grandes opérations, l'enquête pointe le recul de 15 % du nombre des signatures et la baisse de la surface moyenne qui passe de 12 000 m2 en 2018 à 10 000 m2 en 2019, impacte le volume traité (529 200 m2, -29 % en un an). Selon Cushman & Wakefield, les négociations en cours laissent présager une fin d'année dynamique.

Tendances par secteur géographique

Selon l'étude Cushman & Wakefield, les tendances sont assez marquées par secteurs géographiques. Elles soulignent une très bonne tenue de la petite couronne avec 341 500 m2 (+31 % en un an), portée par une série de grands mouvements réguliers depuis le début de 2019.

Paris passe ainsi le cap des 710 000 m2 (-8 % en un an), un résultat honorable compte-tenu de la faiblesse de l'offre. Dans les autres secteurs, les replis de la demande placée sont nettement plus marqués : -21 % à La Défense, autour de -30 % dans le Croissant Ouest et la grande couronne. Dans ce contexte, la projection d'un volume de demande placée de 2,3 millions de mètre carré de bureaux, fin 2019, reste d'actualité.

Comme le souligne l'étude, l'offre immédiatement disponible en Ile-de-France poursuit inexorablement son mouvement de repli. En un an, les surfaces vacances dans la région ont baissé de 6 % avec moins de 2,8 millions de mètres carrés de surfaces, soit un taux de vacance de 5 %. Les baisses les plus significatives sont observées en petite couronne (-18 % en un an) et sur le Croissant Ouest (-6 %). Dans le détail, la Boucle Sud (172 000 m2) et surtout le micromarché de Neuilly-Levallois (52 000 m2) affiche des contractions importantes de l'offre avec respectivement -28 % et -43 % en un an.

De son côté, le stock parisien frappe les esprits avec un niveau plancher de 376 000 m2 immédiatement disponibles, soit un taux de vacance de 2,2 %. Le stock immédiat de bureaux est orienté à la hausse à La Défense, où un faible nombre de transactions est observé alors que les livraisons de bureaux vont aller crescendo au cours des 18 prochains mois. L'offre de bureaux disponible à 12 mois (4,3 millions de mètre carré) affiche, quant à elle, une très légère hausse (+3 % en un an) ; ses grands équilibres sont globalement inchangés à l'exception de La Défense qui devrait donc voir son taux de vacance augmenter à court-moyen terme.