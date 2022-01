Les “chèques promo“ de retour à Montereau

L’opération “Montereau chèques promo“ a été lancée à la fin de l’année 2020 pour aider lescommerces à traverser la crise sanitaire. Les deux premières éditions ont ainsi permis d’injecter près de 115 000 euros dans les caisses des commerçants locaux. Le principe est simple : les habitants peuvent acheter en ligne jusqu’au 19 février des chèques bonifiés à hauteur de 50 % par la mairie. Ils pourront ensuite les dépenser entre le 23 février et le 30 juin dans les commerces monterelais partenaires. Ainsi, pour l’achat d’un chèque d’une valeur de 10 euros, il sera possible de dépenser 15 euros dans les magasins prenant part à cette opération. L’objectif de la municipalité est double : augmenter le pouvoir d’achat des habitants et soutenir l’économie locale.

Renseignements : 06 78 42 71 30.