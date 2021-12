Les chèques bonifiés ont rapporté plus de 70 000 euros aux commerçants de Montereau

Les caisses des commerçants de Montereau sonnent moins creux en ce début d'année. Ce sont, en effet, un peu plus de 70 000 euros qu'ils ont encaissés dans le cadre de l'opération “chèques bonifiés” organisée en fin d'année par la municipalité monterelaise.

Mis en place au cours du deuxième confinement, ce dispositif avait pour objectif majeur de permettre aux commerces locaux de se refaire une petite santé financière en regonflant une trésorerie asséchée par plusieurs semaines de fermeture. Le bilan est positif, puisqu'en l'espace d'un mois, ce sont un peu plus de 4 750 chèques d'une valeur de 15 euros (achetés 10 euros par les habitants et valorisés à hauteur de 50 % par la municipalité) qui auront été vendus.

Au total, la somme exacte injectée dans l'économie locale et notamment dans la trésorerie des 51 magasins participants, s'élève à 71 325 euros. Cerise sur le gâteau : 19 commerçants sont parvenus à vendre la totalité des 150 chèques bonifiés (soit 2 250 euros) qui leur avaient été alloués. De quoi redonner du baume au cœur à l'Union des commerçants de Montereau et à son président, Dominique Bruneau. Satisfaction également du côté de la mairie. A l'origine de cette initiative, la municipalité monterelaise s'est félicitée que cette opération ait permis également de redonner du pouvoir d'achat aux habitants. « Du gagnant-gagnant », a résumé James Chéron, le maire de Montereau.

Parmi les secteurs ayant le plus bénéficié de ce coup de pouce, on citera en particulier la restauration, rudement impactée par la crise sanitaire. Les salons de coiffure, les magasins de jouets et ceux qui proposaient des cadeaux de Noël auront également profité de cette aubaine. Une rentrée d'argent, qui aura finalement permis de débuter cette année 2021 avec un moral revigoré.