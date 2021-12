Les Championnats de France cyclistes de l'Avenir en Seine-et-Marne

Près de 750 jeunes cyclistes sont présents et onze titres seront décernés (épreuves en ligne et contre-la-montre). Avec également le Tour de l'Avenir en août, le festival ‘'Vélo en grand'' les 17, 18 et 19 septembre sur l'île de loisirs de Jablines-Annet, les événements ‘'Rouler en Grand'' et la fameuse ‘'Ronde à vélo'' en octobre, le Département s'affirme de plus en plus comme une terre d'accueil pour le cyclisme.

Afin d'appuyer cet événement sportif, le Département, en association avec le site Sportmag.fr et la Fédération française de cyclisme, a créé une web TV animée par Vincent Renault, journaliste spécialiste du cyclisme. Chaque jour après les compétitions, des invités, des sportifs et des élus échangeront et commenteront ainsi en plateau l'actualité du vélo dans le département.

Renseignements : sportmag.fr et www.seine-et-marne.fr