Les Challenges numériques 2021 dévoilent leurs lauréats

Organisée par l'agence Seine-et-Marne Attractivité et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne, cette opération vise à accompagner, faciliter et accélérer le développement des entreprises numériques. Cette édition 2021 était placée sous le signe de l'innovation, du service de proximité et de l'engagement.

Avec 758 votes, le premier prix est revenu à Eshope, la start-up de Fontaine-le-Port fondée par Maxime Philippe. Celle-ci s'engage dans la transition digitale des commerçants, artisans et TPE de proximité. Yen-Sur Nguy, créateur de Brightmed à Torcy, a reçu le deuxième prix avec 671 votes. Ce projet soutient les pharmaciens d'officine avec des outils digitaux innovants permettant d'améliorer leurs compétences et leurs performances dans le cadre d'une prise en charge du patient toujours plus personnalisée. Enfin, les éditions du Sabot Rouge, à Bourron-Marlotte, se sont classées troisièmes avec 316 votes. Blaise Casevitz, le directeur, propose des livres augmentés mettant en valeur le patrimoine et dont le contenu s'adapte à la langue ou au handicap du lecteur.