Les centres sociaux, des services de proximité

En proposant des actions, qu’elles soient sociales, culturelles ou familiales, les centres sociaux favorisent la rencontre et les échanges entre tous les publics, même les plus isolés. En Seine-et-Marne, ces structures et espaces de vie sociale constituent un vivier d’engagement bénévole et citoyen. Véritables incubateurs d’innovation sociale et d’initiatives, ils adaptent continuellement leur mode d’action, afin de répondre aux besoins émergents et aux nouveaux enjeux.

À l’échelle locale, les centres sociaux participent à la dynamique d’emploi des territoires : 773 salariés et près de 3 000 bénévoles les font vivre au quotidien en Seine-et-Marne. Chaque année, des associations et des entreprises naissent, grâce à l’accompagnement des professionnels des centres sociaux. Soixante-huit équipements (45 centres sociaux et 23 espaces de vie sociale) sont actuellement agréés dans le département au bénéfice de près de 879 000 habitants.

Existant depuis plus de 100 ans, les centres sociaux ont été créés pour lutter contre les injustices subies par les populations laborieuses et les divisions sociales qu’elles génèrent. Il s’agit, alors, de faire œuvre sociale et non pas de charité, afin d’établir, dans les lieux de vie, des liens de coopération émancipateurs entre des personnes de conditions économiques et culturelles différentes. Cet objectif reste toujours d’actualité.

La Caisse des allocations familiales de Seine-et-Marne (Caf 77) participe au financement des centres sociaux, pour près de 5 millions d’euros par an, en leur versant des prestations de services. C’est le deuxième partenaire financier après les communes et les intercommunalités.

Les 27 et 29 juin, à partir de 14h, la Caf 77 organise des webinaires dédiés aux centres sociaux. Cette opération a pour but de présenter aux élus, ainsi qu’aux porteurs de projets potentiels, les structures d’animation de la vie sociale. Les sujets abordés concerneront les modalités d’agrément, d’accompagnement et de soutien financier de la Caf et de ses partenaires.

