Les centres de vaccination de Seine-et-Marne se réorganisent

Ces cinq centres sont situés au Groupe hospitalier sud Île-de-France de Melun et aux centres hospitaliers de Provins, Meaux, Chelles et Fontainebleau. D’autre part, huit autres centres ont vu leur activité s’adapter à la demande : Coulommiers, Combs-la-Ville, Brie-Comte-Robert, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie, Saint-Fargeau-Ponthierry, Nemours, Dammartin-en-Goële (ce dernier fermera le 30 octobre). Le centre de Montereau-Fault-Yonne, lui, rejoint le centre municipal de santé. Enfin, plusieurs opérations éphémères sont programmées jusqu’en décembre. Certaines d’entre elles visent, en priorité, la vaccination des personnes âgées (injections de rappel notamment). Ces opérations se déroulent au sein des Communautés de communes de la Brie-Nangissienne et des Deux-Morin, ainsi qu’à Nandy, Guignes, Noisiel, Varennes-sur-Seine, Mary-sur-Marne et Torcy.

D’autres actions sont menées dans les quartiers politiques de la ville (QPV) de Montereau et Villeparisis. Quant au centre de Lagny-sur-Marne, désormais fermé au public, il réalise exclusivement des opérations sous forme “d’aller vers“.

Enfin, cette réorganisation tient compte de la fermeture, depuis le 15 octobre, du vaccinodrome de Disneyland Paris, qui était implanté dans un hôtel du parc d’attractions. Ce centre, encadré par le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77), a réalisé un total de 249 068 injections depuis son ouverture le 24 avril dernier.