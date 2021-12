Les CCI font la promotion du “numérique de proximité”

Pour que les commerces de proximité puissent poursuivre une activité en ligne, le réseau des CCI a mis en place un dispositif. « Notre objectif est de faire connaître aux commerçants nos plateformes numériques et qu'ils les utilisent pour garder le lien avec leurs clients pendant cette période difficile, explique Pierre Goguet, président de CCI France. On souhaite leur montrer que cette digitalisation n'est pas si compliquée. » Un « kit numérique » a été ainsi envoyé sur tout le territoire. Il se compose de documents produits par des experts numériques des CCI (comment vendre et communiquer sur le numérique, décryptage et mise en œuvre du « click and collect », applis de CCI Store et Market Place d'e-services). Pour accélérer cet apprentissage, les CCI s'engagent également à contacter 30 000 commerçants des secteurs d'activité prioritaires (habillement, chaussure, jouet, livre, bijoux et restauration). Le but est de les accompagner dans l'élaboration d'actions numériques, afin qu'ils puissent continuer à vendre leurs produits. « Il y a urgence à agir, conclut Pierre Goguet. Le numérique crée du lien et a du sens. »