Les Cafés de la création s'invitent chez Un goût de nature

Le projet germe dans votre esprit depuis pas mal de temps mais vous hésitez, vous vous posez mille et une questions et finalement, vous n'osez pas sauter le pas ? Les Cafés de la création sont faits pour vous.

Avec le Crédit Agricole Brie Picardie, le Barreau de Meaux, l'Association des Experts Comptables 77, La Chambre des Métiers et de l'Artisanat Seine et Marne, la CCI Seine et Marne, Affile 77, Initiative Nord Seine et Marne, Acheter à Meaux, le Pôle emploi, le Programme Pour la Deuxième Chance et la Ville de Meaux.

7 rue des Cordeliers, Meaux. Inscription : https://www.cafesdelacreation.fr/evenement/786/cafes-de-la-creation-meaux#inscription