Les Cafés de la Création le 30 juin à Coulommiers

Et s’il suffisait d’un café pour vous aider à monter votre entreprise ? Vous avez une idée, un projet, des questions ? Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté ? Les Cafés de la Création vous permettront d'accélérer et de concrétiser votre idée grâce aux partenaires de l’écosystème de la création sur votre territoire. Il a pour objectif de réunir des futurs créateurs en phase d’idée ou des jeunes entrepreneurs avec des experts de la création d’entreprises pour aider les porteurs à donner vie à leur projet. Étudiants, salariés, demandeurs d'emploi et retraités sont les bienvenus. Rendez-vous le jeudi 30 juin (9 heures-11 heures) au télécentre e-L@b de Coulommiers (9, bis rue des Margats, salle Eureka).